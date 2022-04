Svenja gibt ehrliche Einblicke in ihre Gefühlswelt. Anfang des Jahres wurden die gebürtige Kölnerin und ihr Partner Steve zum ersten Mal Eltern. 2017 hatte sich das Paar bei der Datingshow Take Me Out kennen und lieben gelernt. Dass die beiden inzwischen ein aufgewecktes Kind zusammen haben, sei jedoch nicht selbstverständlich gewesen. Jetzt verriet Svenja nämlich, dass sie vor ihrer Schwangerschaft mit Fin eine Fehlgeburt erlitten habe.

In ihrer Instagram-Story wandte sich die brünette Schönheit nun an ihre Community und begann offen und ehrlich von ihrer Fehlgeburt zu erzählen, weil es ein Thema sei, "was tatsächlich zum Leben dazugehört". So berichtete die zweifache Mutter, dass sie Anfang Februar 2021 für eine kurze Zeit schon einmal schwanger gewesen sei. An dem Tag, an dem sie ihr Baby damals verlor, habe sie dann so starke Unterleibsschmerzen gehabt, dass sie sich sogar hatte übergeben müssen. "Das hat uns erschüttert und traurig gemacht. Man zweifelt an sich selbst oder gar am Partner", gestand Svenja.

Da Steve nicht der leibliche Vater ihrer Tochter Zoé ist, sei generell nie gesichert gewesen, dass das Paar überhaupt ein gemeinsames Kind bekommen kann. "Wir haben auf jeden Fall immer gesagt, dass wenn es nicht klappen sollte, wäre es nicht so schlimm für uns, weil wir schließlich ein gesundes Kind zu Hause haben", erzählte die Mama. Dennoch sei der gemeinsame Kinderwunsch natürlich da gewesen. Dass sie mittlerweile einen gesunden Sohn zur Welt gebracht habe, sei für die beiden ein riesiges Geschenk.

Anzeige

Instagram / mrs.tollpatschig "Take Me Out"-Bekanntheit Svenja mit ihrem Sohn Fin

Anzeige

Instagram / mrs.tollpatschig Svenja, ehemalige "Take Me Out"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / mrs.tollpatschig Svenja und Steve, "Take Me Out"-Traumpaar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de