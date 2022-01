Tolle Neuigkeiten von Svenja und Steve! Die Turteltauben lernten sich 2017 im Rahmen der beliebten Kuppelshow Take Me Out kennen und sind seither ein Paar. Doch damit nicht genug: In den vergangenen Monaten fieberten die beiden nämlich der Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes entgegen – und jetzt war es endlich so weit: Svenja und Steves Baby ist auf der Welt!

Das verkündete die stolze Mama jetzt auf ihrer Instagram-Seite. "Moin! Ich bin's Fin", schrieb Svenja nun aus der Sicht ihres Neugeborenen und fügte hinzu: "Ich habe am 12. Januar 2022 um 22:27 Uhr den Anker in Hamburg geworfen." Ihr kleiner Sohnemann wiege 3.295 Gramm bei einer Körpergröße von süßen 52 Zentimetern. Zudem teilte sie ein erstes Foto von den Füßchen ihres Babys.

Dass Svenja und Steve im Moment total glücklich sind, dürfte kein Wunder sein – aber auch die Community freute sich riesig mit den frischgebackenen Eltern. "Alles Liebe für euch und eine wundervolle Zeit", kommentierte beispielsweise ein Fan. Und auch Yeliz Koc' (28) Schwester Filiz (35) richtete ihre Glückwünsche aus.

Instagram / mrs.tollpatschig Steve und Svenja, bekannt aus "Take Me Out"

Instagram / mrs.tollpatschig Svenja in Hamburg im Juli 2019

Instagram / mrs.tollpatschig Svenja und Steve bei ihrer Gender-Reveal-Party

