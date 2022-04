Leander Mellies und Karl Fischer sorgten für einen erstaunlichen TV-Moment! Die beiden Gründer versuchten in der gestrigen Sendung ihr Glück bei Die Höhle der Löwen – und zwar als jüngstes Duo in der Geschichte der Show! Tatsächlich sollten sich alle Löwen um die Idee der beiden 17-Jährigen reißen: Ihre 2bag ist eine Fahrradtasche, die sich im Handumdrehen in einen Rucksack verwandeln lässt! Am Ende machten die zwei einen Deal mit Nils Glagau (46) – und könnten nicht glücklicher darüber sein...

"Mit so einem großen Interesse an uns hatten wir gar nicht gerechnet. Wir wären froh gewesen, überhaupt ein Angebot zu bekommen!", betonen Leander und Karl im Promiflash-Interview nach den Dreharbeiten. "Wir waren eher überwältigt als auch stolz und es hat uns natürlich total gefreut, von so erfolgreichen Unternehmern so ein grandioses Feedback zu bekommen."

Und wie läuft es mit ihrem Löwen? "Die Zusammenarbeit mit Nils und seinem Team ist super", schwärmen die zwei Gründer. "Wir stehen fast täglich mit Nils' Team in Kontakt und wir werden immer unterstützt, wenn wir Hilfe benötigen. Die Zusammenarbeit ist total eng und persönlich." Auch an der Erfolgsfront können Leander und Karl sich nicht beschweren: Seit ihrem Launch nach den Dreharbeiten hätten sie an die 450 Rucksäcke verkauft und über 60.000 Euro Umsatz gemacht.

RTL / Bernd-Michael Maurer Nils Glagau mit den Gründern von 2bag bei "Die Höhle der Löwen"

RTL / Bernd-Michael Maurer Ralf Dümmel in der "Höhle der Löwen"

RTL / Bernd-Michael Maurer Judith Williams mit der 2bag bei "Die Höhle der Löwen"

