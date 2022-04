Sophia Thiel (27) hat einen geliebten Menschen für immer verloren. Für gewöhnlich begeistert die Sportlerin im Netz eine Vielzahl an Followern besonders durch ihre aufgeschlossene, herzliche und vor allem fröhliche Art. In den vergangenen Tagen hatte die Influencerin allerdings keinen Grund zur Freude. Stattdessen hatte der Webstar mit einem schweren Schicksalsschlag zu kämpfen: Sophias enge Freundin Verena ist plötzlich verstorben.

Via Instagram nahm die 27-Jährige nun mit rührenden Worten Abschied von ihrem Sport-Buddy: "Ich kann es immer noch nicht begreifen, dass du uns so früh verlassen musstest. Wir hatten so wundervolle, intensive Momente zusammen, die ich niemals vergessen werde." Bereits im Jahr 2016 hatten sich die beiden Frauen bei einer Trainingseinheit in Berlin kennengelernt. Auch in schweren Zeiten stand die Fitnessbegeisterte ihrer Freundin Sophia stets zur Seite. "Verena, du Kämpferin, ich war mir so sicher, dass du diesem verdammten Drecks-Krebs in den Hintern trittst und wir noch einmal gemeinsam nach LA reisen", schrieb Sophia.

Doch zu diesem Vorhaben der beiden Freundinnen kommt es nun nicht mehr. "Ich werde dich und unsere gemeinsame Zeit nie vergessen und dich für immer in meinem Herzen tragen", versprach Sophia in ihrem Beitrag. Besonders Verenas positive Art habe die Rosenheimerin beeindruckt: "Immer gerade heraus, so herzlich, so cool, immer positiv mit einem Lachen im Gesicht – Verena, du hast einfach jeden Raum mit deiner Ausstrahlung erfüllt!"

Instagram / sophia.thiel Verena und Sophia

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel, Fitness-Influencerin

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel im August 2021

