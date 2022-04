Paco Herb ist durch mit der TV-Suche nach der großen Liebe! Der Beau wurde durch seine Teilnahme an der Love Island-Staffel 2021 einem breiteren Publikum bekannt. Damals gewannen er und die Kandidatin Bianca Balintffy die Datingshow. Die Romanze hielt aber nicht lange. Dafür machten in den vergangenen Wochen jetzt Gerüchte die Runde, dass er Yeliz Koc (28) daten soll. Nun verriet Paco: In einer Datingshow würde er seine Partnerin definitiv nicht mehr suchen.

In dem Podcast "Bad Boss Moms" schnackte Paco mit Yeliz und deren Schwester Filiz Koc (35) über allerhand Themen. Unter anderem wollte Filiz wissen, ob er jemals wieder in eine Datingshow gehen würde. "Nee, eigentlich nicht. Ist nichts für mich", stellte er klar. Der Grund: "Dann gehst du als Couple oder als Sieger raus und dann haben viele so eine gewisse Erwartungshaltung [...] Du musst die beste Beziehung führen, die man sich jemals vorstellen kann." Wenn das aber nicht passiere, dann suche man einen Schuldigen, der dann einen gewaltigen Shitstorm kassiere. Vielleicht hat Paco aber auch keine Lust auf Datingshows, weil er seine Mrs. Right schon gefunden hat – immerhin waren er und Yeliz in letzter Zeit verdächtig oft zusammen unterwegs.

Yeliz hingegen hätte durchaus noch mal Lust auf ein TV-Abenteuer. "Ja, ich schon. Wenn ich Single bin, warum nicht?", stellte sie in den Raum. Jedoch habe sie keine Lust auf Formate, in denen sie anzügliche Spiele spielen muss.

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Paco Herb

Anzeige

RTLZWEI Paco und Bianca, "Love Island"-Kandidaten 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de