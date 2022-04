Verschlägt es ihn nun zurück? Mischa Mayer (30) und Samantha Abdul (32) gaben kürzlich bekannt, dass sie nach ihrer einjährigen Beziehung getrennte Wege gehen – offenbar hat sich das Paar mittlerweile auseinandergelebt. Dennoch teilen sich die zwei Ex-Liebhaber nach wie vor einen Wohnsitz, wie die ehemalige Bachelor-Kandidatin im Netz offenbarte. Ob das längerfristig so bleiben wird? Vermutlich nicht, denn: Mischa ist schon auf Wohnungssuche!

Wie der einstige Love Island-Teilnehmer in einer Instagram-Story verriet, hat er nun wohl die erste Wohnungsbesichtigung in seiner Wahlheimat Hamburg besucht – doch auch in seinem vorherigen Wohnort Köln will er sich offenbar umschauen. "Ich bin da noch in einem Zwiespalt, ob ich in Hamburg bleiben werde, weil ich mich hier gerade sehr wohl fühle, aber auf der anderen Seite fühle ich mich in Köln viel heimischer", schilderte er seine Optionen.

Doch so wie es aussieht, kann der 30-Jährige die Wohnungssuche ganz entspannt angehen. "Ich hab halt auch keinen Druck, dass ich hier aus der Wohnung raus muss. Es ist sehr gut, dass ich mich so gut mit Sam verstehe, die mir da auch keinen Stress macht", ergänzte er. Außerdem wolle er selbst auch nichts übers Knie brechen.

Anzeige

Instagram / betonmischaaaa Reality-TV-Star Mischa Mayer im Januar 2022

Anzeige

Instagram / betonmischaaaa Mischa Mayer, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / samantha_abdul Samantha Abdul und Mischa Mayer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de