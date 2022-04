Gloria Glumac rudert zurück! In der neuen Staffel von Temptation Island stellt sich die 28-Jährige mit ihrem Ehemann Nikola Glumac dem Treuetest. Zwölf Single-Damen werden versuchen, ihrem Gatten in der Männer-Villa den Kopf zu verdrehen. Den Verführerinnen stand Gloria in der ersten Folge gegenüber und bezeichnete sie direkt im ersten Moment als "F*tzen". Im Gespräch mit Promiflash entschuldigte sie sich jetzt aber für diese Beleidigung.

"Als Allererstes möchte ich mich für diese wirklich unangebrachte Aussage entschuldigen. Vor allem bei den Verführerinnen", betonte die Headhunterin im Promiflash-Interview. Dabei versuchte sie auch, ihr Verhalten zu erklären. "Mir ist bewusst, dass das ihr 'Job' ist. Mir ist der Satz unbewusst rausgerutscht, weil ich in der Situation komplett überfordert und überwältigt war", räumte Gloria ein. Es sei eine Ausnahmesituation gewesen und sie habe niemanden beleidigen wollen. Heute schäme sich die Baden-Württembergerin für ihre Aussage.

Insbesondere mit Verführerin Kim Virginia Hartung (26) geriet Gloria aneinander. "Ihre Attitude und ihr Auftritt waren sehr aggressiv und meine Menschenkenntnis hat mir direkt gesagt, dass diese Frau zu allen Mitteln greifen wird", erklärte sie. Anders als die restlichen Single-Ladys sei Kim ihr von der ersten Sekunde an unsympathisch gewesen.

"Temptation Island", dienstags bei RTL+.

RTL / Frank J. Fastner Gloria und Nikola, "Temptation Island"-Kandidaten 2022

Temptation Island, RTL Gloria Glumac und Kim Virginia Hartung bei "Temptation Island"

Temptation Island, RTL Kim Virginia Hartung, "Temptation Island"-Verführerin

