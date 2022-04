Frank Elstners (79) Fokus lag früher nicht auf der Schule! Der Moderator ist ein echtes Urgestein im deutschen Fernsehen. Er war es, der unter anderem die Kult-Show Wetten, dass..? im Jahr 1981 erfunden und zum Erfolg gebracht hatte. Dass sich der gebürtige Österreicher mit harter Arbeit einen solch großen Namen machen würde, war in seiner Jugend aber noch nicht abzusehen. Damals rasselte Frank sogar durch das Abitur – denn seine Interessen lagen ganz woanders!

Im Interview mit Bunte sprach der 79-Jährige über seine wilden Jahre. "Ich war in einem katholischen Konvikt. Ich hatte einfach keine Lust mehr auf die Schule und interessierte mich mehr für Mädchen als für den Unterricht", erinnerte er sich an seine Schulzeit im Internat. Dass er durch das Abitur gefallen ist, habe den TV-Star dennoch geschmerzt: "Es war ein Wendepunkt in meinem Leben, weil ich dieses Scheitern nie vergessen habe.“

Diese Zeit liegt inzwischen aber schon eine ganze Weile zurück. In wenigen Wochen wird Frank 80 Jahre alt – und blickt zufrieden auf seinen Weg zurück. "Es war ein wirklich schönes Leben. Und ich hoffe, dass es das Leben noch ein bisschen gut mit mir meint. Und auch der liebe Gott", merkte der fünffache Vater an.

Anzeige

ActionPress Frank Elstner moderiert "Wetten, dass..?", 1981

Anzeige

Actionpress/ imagebroker.com Frank Elstner, Moderator

Anzeige

ActionPress/Niedermüller,Thomas Frank Elstner, TV-Moderator

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de