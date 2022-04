Aaron Paul (42) ist frischgebackener Papa! Im vergangenen Dezember hatte der Schauspieler für süße Schlagzeilen gesorgt: Gemeinsam mit seiner Frau Lauren Parsekian erwartete der Breaking Bad-Star zum zweiten Mal Nachwuchs. Das bestätigte die werdende Mama selbst mit einem süßen Schnappschuss. Jetzt war es offenbar schon so weit: Aaron und Lauren sind erneut Eltern geworden – denn die beiden wurden mit ihrem Baby gesichtet!

Aktuelle Paparazzifotos, die Hollywood Life vorliegen, zeigen das Ehepaar am Mittwoch in Los Feliz, Kalifornien. Gemeinsam schlenderten die zwei durch die Nachbarschaft – und wurden dabei von ihrem jüngsten Familienmitglied begleitet. Stolz trug Aaron nämlich eine Babyschale in der linken Hand. Lange kann die Geburt jedoch nicht her sein: Laurens Bauch, der unter ihrem Shirt hervorblitzte, wirkte noch recht rund.

Für Aaron und Lauren ist es bereits das zweite gemeinsame Kind. 2018 begrüßte das Paar, das schon seit 2013 verheiratet ist, seine Tochter Story Annabelle auf der Welt. Die Kleine freute sich zuletzt schon total auf die Geburt ihres Geschwisterchens.

Getty Images Aaron Paul bei den Emmys im August 2014

Getty Images Aaron Paul und Lauren Parsekian, 2020

Instagram / laurenpaul8 Lauren Parsekian mit ihrer Tochter Story

