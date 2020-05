Und schon wieder zeigt Adele Adkins (32) ihre Mega-Figur! Seit Oktober sorgt die Sängerin mit ihren purzelnden Pfunden immer wieder für Schlagzeilen. Mittlerweile hat sie sage und schreibe 45 Kilo abgenommen und offenbar gleichzeitig einiges an Selbstvertrauen dazu gewonnen. Zu ihrem Geburtstag präsentierte sich die "Turning Tables"-Interpretin gerade erst superschlank. Jetzt gibt es schon wieder ein neues Pic, das zeigt, wie wohl sich die Grammy-Preisträgerin in ihrem Körper fühlt.

Mit einem Foto gratulierte Lauren, die Frau des Schauspielers Aaron Paul (40), der Sängerin in ihrer Instagram-Story zum Geburtstag. Die Aufnahme, die im Februar entstand, zeigt die beiden Frauen gemeinsam mit Nicole Richie (38) und dem Wellness-Guru Jedidiah Jenkins in einem Hotel in Las Vegas. Der absolute Blickfang der stylishen Truppe ist dabei eindeutig Adele: In einem engen Minikleid lehnt sie sich sexy an einen Türrahmen und betont auf diese Weise einmal mehr ihren Abnehmerfolg.

Den Post nutzte Lauren aber auch dazu, um Adele für ihre Freundschaft zu danken. "Du bist ein paar Monate, bevor ich Mutter wurde, in mein Leben getreten und wurdest schnell zu einer der wichtigsten Figuren auf meiner Reise als Neu-Mama", schrieb die Regisseurin. Seitdem habe die 32-Jährige ihr viel beigebracht.

Anzeige

Instagram / adele Adele, Sängerin

Anzeige

Getty Images Lauren Paul

Anzeige

Instagram / laurenpaul8 Lauren Paul



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de