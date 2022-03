Aaron Paul (42) und Lauren Parsekian erwarten ihr zweites Kind! Anfang Dezember 2021 verkündete der Breaking Bad-Star die tollen Neuigkeiten auf Social Media. Ihre Tochter Story Annabelle Paul, die 2018 auf die Welt kam, darf sich nun auf ein Geschwisterchen freuen. Und allzu lange dürfte es gar nicht mehr dauern. Denn die schwangere Schauspielerin wurde nun bei einem Spaziergang mit Aaron und Story erwischt: Und Laurens Babybauch ist schon ziemlich rund!

Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, ist ihre kugelige Körpermitte kaum zu übersehen. Laurens Bauch schaut sogar deutlich unter ihrem grauen Oberteil hervor. Den lässigen Look, der ihren Umstand betont, komplettiert die 35-Jährige mit einer weiten, orange-schwarz-karierten Hose. Neben ihr schlendert Paul ebenfalls in einem legeren Look und hält dabei sein Töchterchen Story an der Hand.

Seit 2013 sind die Turteltauben verheiratet – aber ihre Liebe präsentieren Aaron und Lauren nur sparsam in den sozialen Medien. Ab und an gibt es ein Pärchen-Foto der beiden zu sehen oder die Verkündung der Baby-News. Dieses Glück wollte das Paar offenbar mit der ganzen Welt teilen.

Instagram / laurenpaul8 Lauren Parsekian und Aaron Paul mit ihrem Baby

Getty Images Aaron Paul bei den Emmys im August 2014

Getty Images Aaron Paul und Lauren Parsekian, 2020

