Aaron Paul (42) schwebt im siebten Baby-Himmel. Vergangenes Jahr hatte der Schauspieler die freudige Nachricht verkündet, dass seine Frau Lauren Parsekian erneut schwanger sei. Auch wenn das Paar die Schwangerschaft größtenteils im Privaten genoss, tauchten immer wieder Paparazzifotos der werdenden Zweifachmama auf. Jetzt bestätigte Aaron, dass sein Sohn vor einigen Wochen zur Welt gekommen sei und verriet sogar den Namen des kleinen Mannes.

Anfang der Woche war der Breaking Bad-Star bei der Talkshow von Jimmy Fallon (47) zu Gast. Dort verriet Aaron, was sich viele Fans schon gedacht hatten: Lauren und er sind wirklich zum zweiten Mal Eltern geworden. "Ein kleiner Junge. Sein Name ist Rydin und ich liebe ihn über alles", schwärmte der 42-Jährige von dem neusten Familienmitglied. Zudem zeigte der frischgebackene Zweifachpapa einige Bilder des Säuglings, die sowohl den Moderator als auch die Zuschauer zum Dahinschmelzen brachten. Anschließend verriet Aaron zudem noch, dass sein Sohn einen ganz besonderen Patenonkel habe. "Ich habe Bryan Cranston (66) an seinem Geburtstag gefragt, ob er der Pate für unser Baby sein will", berichtete der Emmy Awards-Gewinner.

Bereits Anfang April hatte es Spekulationen darüber gegeben, dass Aaron und Laurens Baby bereits das Licht der Welt erblickt habe. Damals waren die Eltern nämlich mit einer Babyschale in Los Feliz in Kalifornien abgelichtet worden. Gemeinsam hatte die kleine Familie einen Spaziergang durch die Nachbarschaft unternommen.

Getty Images Lauren Parsekian und Aaron Paul im Oktober 2019

Getty Images Die "Breaking Bad"-Stars Aaron Paul und Bryan Cranston

Getty Images Aaron Paul und Lauren Parsekian, 2020

