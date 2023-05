Aaron Paul gratuliert Frau Lauren zum zehnten Hochzeitstag

Aaron Paul (43) findet rührende Worte! Der Schauspieler geht schon seit etlichen Jahren mit seiner Frau Lauren Parsekian durchs Leben. Im vergangenen Jahr wurde das Paar dann Eltern von ihrem zweiten Kind. Sein Privatleben hält der Breaking Bad-Star eigentlich strikt aus der Öffentlichkeit heraus. Doch nun überrascht er seine Fans mit einem süßen Post: Aaron gratuliert seiner Frau zum zehnten Hochzeitstag!

Auf Instagram teilte der 43-Jährige ein Foto von der Hochzeit mit Lauren. "Zehn Jahre mit dieser Göttin von einer Frau. Einen Tag zu spät, aber ich habe gestern den Tag mit ihr und unseren beiden kostbaren kleinen Babys genossen. Du bist so ein Licht für diese Welt", schwärmte Aaron dazu. "Auf die zehn Jahre, die wir gerade hinter uns gebracht haben, und auf all die Jahre, die noch folgen werden. Alles Gute zum Hochzeitstag", fügte er liebevoll hinzu.

Im Frühjahr vergangenen Jahres hießen Lauren und Paul neben Töchterchen Story Annabelle ihren ersten Sohn auf der Welt willkommen. Ursprünglich nannten sie den Kleinen Casper Emerson, doch Monate später ließen die beiden eine Änderung vornehmen: Sie nannten ihn in Ryden Caspian Paul um. "Sein Name ist Ryden und ich liebe ihn über alles", schwärmte Aaron damals in der "The Tonight Show".

Getty Images Aaron Paul und Lauren Parsekian, 2020

Getty Images Aaron Paul, Schauspieler

Instagram / aaronpaul Aaron Paul mit seiner Tochter, 2018

