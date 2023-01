"Breaking Bad"-Werbung: Aaron Paul & Bryan Cranston vereint

Breaking Bad kehrt zurück auf den Bildschirm! Bis heute gilt das Format als eine der höchst gelobten Serien überhaupt. Ihren Ruhm hatte sie nicht zuletzt auch den Hauptdarstellern Aaron Paul (43) und Bryan Cranston (66) zu verdanken. Mittlerweile hat sich ein ganzes Franchise entwickelt, obwohl die letzte Folge bereits 2013 lief. Für den anstehenden Super Bowl wurde daher ein besonderes Comeback geschaffen: Aaron und Bryan schlüpfen für eine ganz spezielle Werbung noch einmal in ihre Figuren.

Wie Entertainment Weekly berichtet, wird während des Super Bowls ein ganz besonderer Werbeclip laufen, bei dem die Herzen der "Breaking Bad"-Fans höherschlagen werden. Für die Snack-Marke PopCorners schlüpfen die Schauspieler Bryan und Aaron noch einmal in ihre Rollen als Chemielehrer Walt Heisenberg und sein Schüler Jesse Pinkman. Ein erster Ausschnitt zeigt die beiden vor ihrem berühmten Wohnwagen, in dem sie in der Serie ein geheimes Meth-Labor hochzogen. Auf Gartenstühlen sitzend lassen sie sich dort die beliebten Snacks schmecken.

Der Werbeclip wird am 12. Februar vollständig zu sehen sein – denn dann findet der Super Bowl statt. Aber Bryan und Aaron sind nicht die Einzigen, die eine Werbung zu diesem Ereignis gedreht haben. Auch Marvel-Star Paul Rudd (53) wird in seiner Rolle als Superheld Ant-Man die Biermarke Heineken bewerben.

Getty Images Aaron Paul und Bryan Cranston bei den Golden Globe Awards 2014

Getty Images Bryan Cranston und Aaron Paul, 2014

Getty Images Paul Rudd, Schauspieler

