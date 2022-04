Haben sich Dominik Stuckmann (30) und Jana-Maria Herz (30) noch einmal für eine Aussprache getroffen? Im Finale von Der Bachelor überreichte der gebürtige Hesse seiner Traumfrau Anna Rossow (33) die letzte Rose. Damit brach er Jana-Maria das Herz, denn auch die Unternehmerin hatte Gefühle für Dominik entwickelt. Aber wie stehen der einstige TV-Single und seine Zweitplatzierte heute zueinander – haben sie noch Kontakt?

"Ich habe von Jana-Maria nichts mehr gehört. In Mexiko bei der Rosenübergabe war der letzte Kontakt", betonte Dominik nach dem Finale in einem Instagram-Livestream auf dem offiziellen Account zur Sendung. Erst bei der Wiedersehensshow in Deutschland sind sie sich erneut begegnet. Auch wenn der 30-Jährige noch öfters mal an Jana-Maria habe denken müssen, hatten sie sich am Ende wohl nicht mehr viel zu erzählen. "Ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe sofort meine Gefühle für Jana-Maria ausgestellt. Wir hatten schon eine Verbindung aufgebaut. [...] Da gab es aber auch keinen Gesprächsbedarf mehr", stellte der IT-Spezialist klar.

Gegenüber Promiflash hatte die Marbella-Auswanderin betont, dass sie echte Gefühle für Dominik entwickelt hatte – nach der Abfuhr habe sie sich aber schnell "entliebt" und mit dem Kapitel abgeschlossen. "Er hat sich nun mal nicht für mich entschieden. Ich renne ja keinem vergebenen Mann hinterher", hatte Jana-Maria deutlich gemacht.

Anzeige

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann und Jana-Maria Herz in der neunten Bachelor-Folge

Anzeige

Instagram / janamariaherz Jana-Maria Herz und Dominik Stuckmann bei ihrem Dreamdate

Anzeige

Der Bachelor, RTL Jana-Maria Herz, Anna Rossow und Dominik Stuckmann beim Bachelor-Wiedersehen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de