Für sie war das große Finale eine Enttäuschung! Viele Wochen lang schien es für Dominik Stuckmann (30) eine klare Favoritin zu geben: Jana-Maria Herz (30) schien perfekt zum diesjährigen Bachelor zu passen. Doch die letzte Rose ging in der Abschlussfolge überraschend an ihre Konkurrentin Anna Rossow (33). Im großen Wiedersehen wahrte Jana allerdings die Fassung und erklärte, sich schnell wieder entliebt zu haben – Promiflash verriet sie jetzt, weshalb ihr das so leicht fiel.

"Meine Gefühle zu Dominik waren echt", berichtete Jana im Gespräch mit Promiflash. Dennoch habe sie schnell akzeptiert, dass diese Liebe keine Zukunft habe: "Er hat sich nun mal nicht für mich entschieden. Ich renne ja keinem vergebenen Mann hinterher." Geholfen habe ihr beim Entlieben auch, dass sie in Dominik und Anna ein gut funktionierendes Paar sehe: "Ich bin ihnen auch gar nicht böse. Ich wünsche ihnen eine wunderschöne Zeit und hoffe, sie bleiben glücklich."

Mit einer potenziellen neuen Liebe wolle sie sich nicht allzu viel Zeit lassen, fügte Jana hinzu: "Dafür bin ich auf jeden Fall wieder bereit." Ein wenig länger dürfte die gemeinsame Reise aber gerne sein: "Vielleicht habe ich dann diesmal auch mehr Glück und es bleibt nicht nur in der 'Verliebtsein-Phase'."

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+.

Anzeige

Der Bachelor, RTL Jana-Maria Herz, Anna Rossow und Dominik Stuckmann beim Bachelor-Wiedersehen

Anzeige

Instagram / janamariaherz Jana-Maria Herz im August 2021

Anzeige

RTL Jana-Maria Herz, Bachelor-Teilnehmerin 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de