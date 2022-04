Luigi Birofio spricht jetzt Klartext. Im Oktober hatten der ehemalige Ex on the Beach-Teilnehmer und seine Freundin Michelle Daniaux ihre Beziehung beendet. Doch nur kurze Zeit später trafen sie bei den Dreharbeiten für Prominent getrennt wieder aufeinander. Dort betonte der Stuttgarter, dass sich seine Verflossene sehr verändert habe – was genau er damit meinte, ließ er aber offen. Jetzt äußerte sich Gigi allerdings genauer dazu.

Im Interview mit Promiflash behauptete der Influencer, dass die Österreicherin nach der Trennung bestimmte Dinge gemacht habe, nur um ihn zu ärgern. "Michelle mag Clubs und feiern gehen nicht. Sie war jede Woche feiern, nur damit ich das sehe", regte er sich auf. Sie habe das später auch mehrmals zugegeben.

Trotz ihrer ständigen Streitereien scheinen sich Gigi und Michelle in der Show immer weiter anzunähern – sie haben sich sogar geküsst. "Ihn zu küssen, hat sich natürlich wieder sehr vertraut angefühlt und war auch schön", erinnerte sich die Studentin im Promiflash-Talk. Gleichzeitig sei ihr in dem Moment aber auch bewusst geworden, wie viele unschöne Ereignisse zwischen ihnen stehen, die ja dann auch zur Trennung geführt hatten.

Alle Infos zu "Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen" auf RTL+.

RTL / Seapoint Gigi Birofio und Michelle Daniaux, Reality-TV-Teilnehmer

Instagram / gigibirofio Michelle und Gigi

RTL / Seapoint Luigi Birofio und Michelle Daniaux bei "Prominent getrennt" 2022

