Was für herzerwärmende Worte! Lange Zeit ist es her, dass Heidi Klum (48) mit dem Formel-1-Manager Flavio Briatore (71) liiert war. Zwar hielt die Beziehung der beiden nicht allzu lange an, brachte aber dafür Töchterchen Leni Klum (17) hervor. Diese feiert mittlerweile beachtliche Erfolge als Model. Der Sportbegeisterte hielt sich jedoch immer recht bedeckt in Bezug auf seine Tochter – bis jetzt: Flavio spricht nun in den höchsten Tönen von Leni!

In einem Interview mit der italienischen Zeitung La Republica teilte der 71-Jährige einige rührende Worte über seinen Nachwuchs. "Ich bewundere Leni und bin sehr stolz auf sie [...] Leni ist nicht nur schön, sondern auch stark, unabhängig und lebensfroh", schwärmte er. Außerdem richtete sich Flavio auch noch an seine Ex-Partnerin: "Ich danke Heidi dafür, wie sie sie erzogen hat."

Heidi scheint jedenfalls nicht nur in Sachen Erziehung einen guten Job gemacht zu haben – auch hat sie ihrer Tochter das Modeldasein mit in die Wiege gelegt. Bald soll Leni wohl sogar in die Fußstapfen ihrer Mutter treten! Im Interview mit Red verriet die 17-Jährige: "Ich werde schon dieses Jahr bei Germany's next Topmodel dabei sein. Ich darf euch nur nicht verraten, in welcher Rolle."

Getty Images Heidi Klum und Flavio Briatore im September 2003

Getty Images Flavio Briatore in Monaco 2016

Instagram / leniklum Heidi und Leni Klum

