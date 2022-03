Wie die Mutter, so die Tochter? Leni Klum (17) startet gerade voll durch: Nachdem sie Anfang letzten Jahres ihr erstes Covershooting mit ihrer Mama Heidi Klum (48) absolvierte, stieg sie voll ins Modelbusiness ein und sahnte schon einige hochkarätige Jobs ab. Ihre berühmte Mutter ist ihr dafür ein gutes Vorbild – bald wird sie auch in deren Show einen Auftritt haben: Leni wird bei der diesjährigen Staffel von Germany's next Topmodel dabei sein!

Im Interview mit red. verriet das Model, dass sie für die kommenden Monate schon einige große Pläne geschmiedet hat. "Ich werde schon dieses Jahr bei GNTM dabei sein. Ich darf euch nur nicht verraten, in welcher Rolle. Das ist eine Überraschung", gab sie augenzwinkernd zu. Fans der Show dürfen sich also auf einen Gastauftritt von der Tochter der Moderatorin gespannt machen!

Aber könnte sich Leni auch mal vorstellen, die Show zu moderieren? "Das haben mich schon so viele Leute gefragt", antwortete sie ehrlich. Aber ganz ausschließen könnte die 17-Jährige das auch nicht! "Ich weiß es nicht. Ich müsste auf jeden Fall erst mal besser Deutsch lernen. Aber wenn mein Deutsch besser ist, wieso nicht?", verriet sie.

Anzeige

Instagram / leniklum Leni Klum, Model

Anzeige

Instagram / leniklum Leni Klum, Model

Anzeige

Instagram / leniklum Heidi und Leni Klum

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de