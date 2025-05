Frauenschwarm Flavio Briatore möchte kein Playboy mehr sein

Flavio Briatore (75), der als schillernder Unternehmer und Lebemann bekannt ist, hat in einem Interview mit RTL überraschende Einblicke in sein Privatleben gegeben. Der 75-Jährige erklärte, dass er sich von seinem früheren Image als Playboy verabschiedet habe. "Es war mir eine Ehre, mit so vielen gutaussehenden Frauen auszugehen", sagte er und betonte zugleich, dass diese Phase seines Lebens der Vergangenheit angehöre.

Der Grund für den Kurswechsel: sein Sohn Nathan. "Ich will ein gutes Vorbild für meinen Sohn sein. Der hat mich schon öfter auf Fotos angesprochen", berichtete Flavio dem Sender und fügte hinzu: "Am Ende ist das ja ein Teil meines Lebens. Ich habe ein sehr, sehr glückliches Leben. Und ich habe einen tollen Sohn. Auch mit Heidi Klum (51) hat Flavio eine Vergangenheit, aus der ein Kind entstand. Über ihre heutige Beziehung sagte er: "Ich verstehe mich gut mit meiner Ex-Frau. Mit all meinen Ex-Freundinnen verstehe ich mich immer noch gut. Mit Heidi habe ich ja eine Tochter. Da ist die deutsche Presse damals auch durchgedreht."

Dass er eine besondere Beziehung zu seinen Kindern hat, zeigte Flavio erst kürzlich bei der 21. Geburtstagsfeier seiner Tochter Leni (21). Diese genoss ihren Ehrentag in einer luxuriösen Atmosphäre, begleitet von ihren beiden Vätern: Flavio und ihrem Adoptivvater Seal (62). Die Anwesenheit beider Männer verdeutlicht, wie herzlich das Verhältnis innerhalb der Familie ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Flavio Briatore im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / briatoreflavio Nathan Falco Briatore, Flavio Briatore und Leni Klum im August 2023

Anzeige Anzeige