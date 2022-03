Für Heidi Klums (48) Tochter läuft es richtig gut! Vor etwas mehr als einem Jahr hat Leni Klum (17) den Schritt ins Modelbusiness gewagt und sich dort bereits fest etabliert. Nicht nur durfte sie die Berliner Fashion Week im Januar 2021 eröffnen, sie zierte auch gemeinsam mit ihrer berühmten Mama ein Vogue-Cover. Nun kommt der nächste große Erfolg hinzu: Leni wird das neue Gesicht von Dior!

Der große Make-up-Konzern hat die blonde Schönheit offenbar als Markenbotschafterin engagiert. Im Interview mit Bild verriet die 17-Jährige: "Ich fühlte mich sehr geehrt, als Dior vor einigen Monaten auf mich zukam. Seit ich 14 bin, benutze ich die Beauty-Produkte und bin ein riesiger Fan der Marke!" Daneben freue sie sich schon sehr auf die baldige Zusammenarbeit und blicke dieser voller Stolz entgegen.

Nicht nur geschäftlich, auch privat ist bei der gebürtigen New Yorkerin alles im Lot! Seit mehr als zwei Jahren ist die Tochter der Germany's next Topmodel-Chefjurorin nun schon mit ihrem Freund Aris Rachevsky zusammen. Die Fans des jungen Models können sich immer mal wieder an süßen Schnappschüssen des Paares erfreuen, das augenscheinlich noch immer tierisch verliebt ist!

Instagram / leniklum Heidi und Leni Klum

Instagram / leniklum Leni Klum bei der About You Fashion Show in Berlin im September 2021

Instagram / leniklum Leni Klum mit ihrem Freund Aris Rachevsky im Februar 2022

