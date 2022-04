Brooklyn Beckham (23) und Nicola Peltz (27) haben offenbar genaue Vorstellungen, wie sie ihre Flitterwochen verbringen möchten! Der Fotograf und die Schauspielerin wagen in wenigen Tagen einen wichtigen Schritt: Am 9. April gehen die beiden den Bund der Ehe ein. Danach darf eine Honeymoon-Reise natürlich auch nicht fehlen – aber wie stellen Brooklyn und Nicola sich den romantischen Trip nach ihrer Hochzeit vor?

Im Vogue-Interview sollten die beiden Fragen über den anderen beantworten. Brooklyn sollte erzählen, wie seine Nicola sich ihre Flitterwochen wünscht. Der 23-Jährige vermutete, dass die Blondine den Urlaub im Optimalfall in Europa machen würde, wenn auch ihre Familie dabei ist – und Lychee-Martinis dürfen auch nicht fehlen. Damit lag er ziemlich richtig, wie seine Verlobte daraufhin bestätigte.

Aber noch in einer weiteren Sache waren die Eheleute in spe sich einig. Auf die Frage, worauf sie sich bei der Hochzeit am meisten freuen, antworteten die beiden nämlich identisch: Sie freuen sich am meisten darauf, einander zu heiraten.

Getty Images Brooklyn Beckham und Nicola Peltz im September 2021 in New York City

Getty Images Brooklyn Beckham und Nicola Peltz, Oktober 2021

Instagram / nicolaannepeltz Nicola Peltz und Brooklyn Beckham an Silvester 2021

