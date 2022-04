Für dieses Geschenk griff Tomaso Trussardi (39) sicherlich besonders tief in die Tasche! In den vergangenen Wochen waren immer wieder Schlagzeilen über den italienischen Geschäftsmann zu lesen – der Grund: Auch nach der Trennung wurde der Unternehmer mit seiner Ex Michelle Hunziker (45) gesichtet. An seinem Geburtstag war der Bartträger hingegen allein unterwegs – dafür aber mit einem Gefährt auf vier Rädern: Tomaso hat sich eine schicke Luxuskarre geschenkt!

Auf Paparazzi-Bildern wurde der 39-Jährige am vergangenen Mittwoch bei einer Spritztour in einem goldenen Lamborghini abgelichtet. Mit schwarzem Sakko und verspiegelter Sonnenbrille stieg er aus dem Sportwagen, der geschätzt einen Wert von rund 300.000 Euro hat – ein Geburtstagsgeschenk an sich selbst. Ganz nach dem Motto "Man gönnt sich ja sonst nichts" gab es anschließend sogar noch einen Obstkuchen samt Feuer-Fontäne zum Auspusten.

Sieht aus, als hätte Tomaso einen äußerst gelungenen Tag gehabt – von einer Begleitung fehlte allerdings weit und breit jede Spur. Doch vielleicht wird eine gemeinsame Feier mit der Familie und Freunden ja noch nachgeholt. Erst vor rund einem Monat zelebrierten Tomaso und Michelle den Geburtstag von Töchterchen Celeste (7).

Anzeige

MEGA Tomaso Trussardi, Unternehmer

Anzeige

MEGA Tomaso Trussardi im April 2022

Anzeige

MEGA Tomaso Trussardi und Michelle Hunziker in Mailand, März 2022

Anzeige



