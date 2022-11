Scharfe Kritik: Tomaso Trussardi über Michelles Ex Giovanni

Tomaso Trussardi (39) ist nicht begeistert von Michelle Hunzikers (45) Affäre. Das Model und der Modehaus-Erbe trennten sich Anfang dieses Jahres nach zehn gemeinsamen Jahren. Das ehemalige Paar hat zwei gemeinsame Kinder. Die Trennung schien die italienische Fernsehmoderatorin mithilfe des Arztes Giovanni Angiolini gut überwunden zu haben, doch der heiße Flirt wurde wohl nur durch die sommerlichen Temperaturen angefeuert – mittlerweile sind die beiden wieder getrennt. Stattdessen soll Michelle wieder mit ihrem Ex Tomaso angebandelt haben. Dieser äußert jetzt heftige Kritik gegenüber Giovianni.

"Einen Mann, der sich in eine Beziehung, die in einer Krise steckt, einmischt, mit einer verheirateten Frau und Mutter von zwei Kindern – den kann ich nicht als vernünftigen Menschen betrachten", äußerte sich Tomaso gegenüber der italienischen Tageszeitung Corriere. Ob wohl schon vor dem Beziehungs-Aus etwas zwischen Giovanni und Michelle lief? Auch Tomaso sollen diverse Flirts unterstellt werden. Er selbst sage jedoch, dass er nach so einer wichtigen Beziehung nicht einfach wieder von vorn anfangen könnte.

Dennoch wird es bei dem Ex-Paar wohl kein Liebes-Comeback geben. "Michelle und ich stehen einander als Eltern nahe und versuchen, ein entspanntes Umfeld für unsere Töchter aufzubauen", erklärte er im weiteren Verlauf des Interviews.

MEGA Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi gemeinsam in Mailand

MEGA Michelle Hunziker und Giovanni Angiolini im Juni 2022

Getty Images Michelle Hunziker im November 2022

