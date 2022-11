Date-Night? Michelle Hunziker und Ex Tomaso beim Dinner

Genießen Michelle Hunziker (45) und Tomaso Trussardi (39) hier ihr Liebes-Comeback? Anfang des Jahres gaben die Moderatorin und der Unternehmer ihre Trennung bekannt. Einige Monate später scheinen sich die beiden jedoch wieder anzunähern. Laut italienischen Medienberichten sollen die zwei sogar wieder ein Paar sein. Seitdem zeigen sie sich auch wieder öfter miteinander. So auch jetzt: Michelle und Tomaso genossen ein romantisches Dinner zu zweit!

Wie neue Paparazzibilder zeigen, trafen sich Michelle und Tomaso am Montagabend zu einem gemeinsamen Dinner-Date. Bei romantischer Kulisse saßen sich die beiden in einem Restaurant in Mailand gegenüber und genossen offenbar einen entspannten Abend mit Wein und gutem Essen. Nach ihrem Dinner verließen Michelle und Tomaso die Location gemeinsam.

Dass die zwei sich wieder so gut verstehen, ist wohl wenig verwunderlich – immerhin hatte Michelle ein Comeback mit Tomaso ohnehin nie ausgeschlossen. "Alles ist möglich! In der Liebe kann sogar das Unmögliche passieren. Ich bin jetzt 45 und weiß, dass es nicht schwarz und weiß gibt. Emotional intelligente Menschen wissen, wie wichtig es ist, in der Liebe aufeinander zuzugehen", erklärte sie Ende Oktober erst in einem Bunte-Interview.

MEGA Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi im November 2022

MEGA Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi im November 2022

Getty Images Tomaso Trussardi und Michelle Hunziker im November 2012

