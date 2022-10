Michelle Hunziker und Ex Tomaso total vertraut auf Ausflug

Gibt es bei Michelle Hunziker (45) und Tomaso Trussardi (39) ein Liebes-Comeback? Die Moderatorin und der Geschäftsmann hatten im Jahr 2014 den Gang vor den Traualtar gewagt. Anfang des Jahres gaben die zwei jedoch ihre Trennung bekannt. In letzter Zeit schienen sich die beiden allerdings wieder anzunähern. Am Wochenende verbrachten die ehemalige Wetten, dass..?-Moderatorin und der Unternehmer erneut Zeit zusammen – und wirkten dabei sehr vertraut!

Paparazzi fotografierten die beiden am vergangenen Sonntag, als sie mit den gemeinsamen Töchtern Celeste (7) und Sole (9) einen Ausflug unternahmen. In den Schweizer Alpen genoss die Familie einen langen Herbstspaziergang. Dabei hatte der 39-Jährige seinen Arm um die TV-Moderatorin gelegt. Die beiden wirkten sichtlich vertraut und glücklich miteinander.

Nur einen Tag zuvor wurden Michelle und Tomaso mit ihren Kindern in einem Kletterpark in Italien gesichtet. Vor allem Michelle strahlte auf den Bildern bis über beide Ohren, während sie in schwindelerregender Höhe baumelte. Das italienische Magazin Chi meint zu wissen, dass die beiden ihre Romanze längst wiederbelebt hätten.

MEGA Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi eng vertraut im Oktober 2022

MEGA Tomaso Trussardi und Michelle Hunziker bei einem Spaziergang im Herbst 2022

MEGA Michelle Hunziker im Oktober 2022

