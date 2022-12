Michelle Hunziker mit Ex Tomaso und Tochter Aurora unterwegs

Deutet das etwa auf ein Liebes-Comeback zwischen Michelle Hunziker (45) und Tomaso Trussardi (39) hin? Die Moderatorin und der Modeunternehmer waren fast acht Jahre verheiratet, bevor sie Anfang dieses Jahres ihre Trennung bekannt gaben. Obwohl die gebürtige Schweizerin im Sommer zwischenzeitlich eine Romanze mit dem italienischen Arzt Giovanni Angiolini hatte, wirkt es nun so, als würden sie und ihr Ex sich wieder annähern. Gemeinsam mit Aurora Ramazzotti (26), die Tochter der Moderatorin aus früherer Ehe, wurden Michelle und Tomaso nun gesichtet.

Paparazzi konnten das (Ex-)Paar gemeinsam mit der schwangeren Aurora einfangen: Die Patchwork-Familie wurde bei einem Abendessen in einem Restaurant in der italienischen Stadt Bergamo gesichtet. Für diesen Anlass trugen die Wetten, dass..?-Moderatorin und ihre Tochter schicke Wintermäntel, während sich der Modeunternehmer für einen dunklen Anzug entschieden hat. Die Stimmung bei den dreien wirkte total ausgelassen und vertraut – so kam die Familie kaum aus dem Lachen heraus.

Vor einem Monat wurden Michelle und Tomaso auch schon bei einem Abendessen gesehen – das genossen sie allerdings komplett zu zweit. So sind die beiden für ein romantisches Dinner in einem Restaurant in Mailand zusammengekommen, bei dem sie sich offenbar viel zu erzählen hatten. Nachdem die Bilder die Runde gemacht hatten, stellte Michelle in ihrer Instagram-Story klar: "Ein Top-Dinner zwischen einem Ex-Paar."

MEGA Tomaso Trussardi und Michelle Hunziker im Dezember 2022

MEGA Aurora Ramazzotti und ihre Mutter Michelle Hunziker

MEGA Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi gemeinsam in Mailand

