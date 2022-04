Sie setzt ein Statement! Jessica Simpson (41) versetzte Mitte März viele ihrer Fans in Sorge: Denn die Sängerin postete ein Spiegelselfie, auf dem sie stark abgenommen zu haben schien. In den sozialen Netzwerken fanden sich daraufhin zahlreiche Kommentare von Followern, die sich ernste Sorgen um die "These Boots Are Made For Walking"-Interpretin machten. Jetzt teilte Jessica wieder einen Schnappschuss – und zeigte, wie wohl sie sich zurzeit fühlt!

Auf dem Foto, das Jessica jetzt auf Instagram postete, ist sie in einem bunten Zweiteiler mit Paisleymuster zu sehen. "Ich habe schon dreimal 45 Kilo zu- und wieder abgenommen und ich hätte niemals gedacht, dass dieser Augenblick kommen würde, aber ich gehe endlich im Bikini in den Frühling!", schrieb die Blondine unter das Bild. Als Grundsteine ihres Erfolges gab sie harte Arbeit, Zielstrebigkeit und Selbstliebe an.

Ihre Gefühle hätten sie bei ihrem Posting übermannt, gab Jessica unverwunden zu. "Ich habe heute vor Stolz Freudentränen geweint", schrieb die 41-Jährige unter das Selfie. Mit einer großen Sonnenbrille strahlt sie darauf mit keck geneigtem Kopf freudig in die Kamera.

Anzeige

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson im März 2022

Anzeige

Instagram / ashleesimpsonross Jessica Simpson, Ashlee Simpson und Tracee Ellis Ross im Oktober 2021

Anzeige

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson im April 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de