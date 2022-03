Ihre Fans sind besorgt! Jessica Simpson (41) ist seit Jahren eine erfolgreiche Sängerin. Im Laufe ihrer Karriere hatte die dreifache Mutter jedoch immer wieder mit einigen Gewichtsschwankungen zu kämpfen. Das ging auch nicht spurlos an der Musikerin vorbei, sodass sie zuletzt sogar ihre Waage ganz aus ihrem Leben verbannt hat. Doch nun überrascht Jessica ihre Community mit einem aktuellen Schnappschuss von sich, bei dem sich einige Supporter Gedanken machen!

Auf ihrer Instagram-Seite veröffentlichte die 41-Jährige ein Spiegelselfie von sich, das für viel Aufsehen sorgt. Auf dem Foto trägt die blonde Beauty einen ziemlich coolen Look – doch nicht etwa ihr Outfit zieht das Interesse der Follower auf sich, sondern vielmehr ihr allgemeines Erscheinungsbild. "Ihr Gesicht sieht sehr dünn aus. Ich hoffe, es geht ihr gut", "Oh meine Güte, bist du es, Jessica? Was ist passiert?" oder "Du siehst sehr dünn aus, ist alles okay?", fragen sich unter anderem drei besorgte User.

Dass Jessica schon immer ein wenig mit ihrem Körper zu kämpfen hatte, machte auch ihrer Mutter Tina (62) zu schaffen. In einem ehrlichen Interview mit Today erzählte die 62-Jährige, dass sich ihre Tochter oftmals nicht mal mehr vor die Tür getraut habe. "Die Art und Weise, wie die Leute über sie urteilen, ist unglaublich. Bodyshaming ist eine schreckliche Sache, und kein Mensch sollte das durchmachen müssen – einfach keiner", erklärte sie in dem Gespräch.

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson im Februar 2022

Instagram / jessicasimpson Tina und Jessica Simpson, 2021

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson, Sängerin

