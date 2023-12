Nach 15 Jahren: Jessica Simpson deutet mögliches Comeback an

Gibt es bald etwa neue Musik von Jessica Simpson (43)? In den frühen 2000ern konnte die Sängerin mit Songs wie "These Boots Are Made For Walkin" große internationale Erfolge feiern. In den letzten Jahren wurde es musikalisch jedoch still um die ältere Schwester von Ashlee Simpson (39). Das letzte Album liegt mittlerweile 15 Jahre zurück. Doch jetzt deutet Jessica ihr musikalisches Comeback an!

Im Interview mit Footwear News verrät die 43-Jährige, dass sie momentan eifrig neue Songs schreiben und aufnehmen würde. "Das Schreiben von Musik ist für mich eine wunderbare therapeutische Sache geworden, von der ich nicht wusste, dass sie so natürlich ist, aber das liegt daran, dass ich es so lange nicht mehr getan habe", schwärmt Jessica von ihrer wiedergefundenen Leidenschaft. "Es ist wie ein Rückzugsort für mich. Ich kann mich einfach in meinem Kopf verkriechen und mein Herz umarmen", fährt sie fort.

In der letzten Zeit sorgte die "I Wanna Love You Forever"-Interpretin vor allem mit ihrem Privatleben für Schlagzeilen. Anfang November sprach Jessica offen über ihre frühere Alkoholsucht. Dabei feierte sie, dass sie seit sechs Jahren trocken ist.

Getty Images Jessica Simpson, Sängerin

Getty Images Jessica Simpson, Schauspielerin

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson

