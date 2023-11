Jessica Simpson happy: Sie ist seit sechs Jahren abstinent!

Sie kann stolz auf sich sein! Jessica Simpson (43) ist eine erfolgreiche Sängerin und Schauspielerin. Vor allem in den frühen 2000ern konnte die "These Boots Are Made for Walkin’"-Interpretin große Erfolge erzielen. Lange Zeit war die Texanerin aber alkoholkrank, sie arbeitete die Sucht in ihrer 2020 erschienenen Autobiografie auf. Nun feiert die Blondine einen Meilenstein: Jessica ist seit sechs Jahren nüchtern!

Die 43-Jährige teilt in ihrer Instagram-Story einen alten Beitrag, in welchem sie offen über ihre Alkoholkrankheit berichtete. Stolz schreibt sie darunter, dass das nun schon sechs Jahre her sei! Der ursprüngliche Beitrag zeigt ein Bild von einer kaum wiederzuerkennenden Jessica. Unter dem Bild schüttete sie ihr Herz aus und spricht über ein dunkles Kapitel in ihrem Leben: "Das Trinken war nicht das Problem. Sondern ich. Ich habe mich selbst nicht geliebt. Ich habe meine eigene Kraft nicht respektiert. Heute tue ich das."

Jessica gab in ihren Memoiren "Open Book" einen Einblick in ihre Suchtkrankheit. In den Jahren 2015 bis 2017 sei sie der Alkohol- und Medikamentensucht verfallen. "Es war 7.30 Uhr morgens und ich hatte schon einen Drink", berichtete die Sängerin. Mithilfe einer Therapie habe sie die Sucht besiegen können!

