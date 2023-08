Kritik: Jessica Simpson lässt Tochter (11) Crop Top tragen

Jessica Simpson (43) muss sich einiges anhören! Die Sängerin ist seit 2014 glücklich mit ihrem Mann Eric Johnson (43) verheiratet. Zusammen sind sie und der Ex-Footballstar Eltern von drei Kindern –Maxwell Drew Johnson, Ace Knute (10) und Birdie Mae (4). Ihre erstgeborene Tochter ist inzwischen elf Jahre alt. Damit ist sie noch ein Kind, wie Fans finden. Und diese sind überhaupt nicht damit einverstanden, wie Jessica ihre Tochter sich kleiden lässt.

Ihre Community kocht! Via Instagram teilt die 43-Jährige nun neue Schnappschüsse mit ihrem Töchterchen. Während Jessica in einem pinken Kleidchen posiert, trägt ihr Nachwuchs einen Jeansrock und das dazu passende Crop Top im Corsagen-Stil – doch genau daran stören sich ihre Unterstützer. "Sie ist elf! Lass sie ein Kind sein", beschwerte sich ein User. Ein anderer fand sogar noch deutlichere Worte: "Ist sie nicht erst elf oder so? Hör auf, dein kleines Mädchen zu sexualisieren."

In den vergangenen Monaten hatte Jessica anderweitig für Schlagzeilen gesorgt. Die Musikerin hatte nämlich 45 Kilo abgenommen – ganz zur Sorge ihrer Unterstützer. "Sie hat so viel Gewicht verloren. Ich hoffe, es geht ihr gut", hatte ein User dazu angemerkt.

Eric Johnson und Jessica Simpson mit ihren Kindern Maxwell, Ace und Birdie Mae

Jessica Simpson und ihre Tochter Maxwell im August 2023

Jessica Simpson, 2022

