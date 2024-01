Meow! Jessica Simpson und Tochter zeigen sich im Leo-Look!

Da man muss man gleich zweimal hingucken! Seit dem Jahr 2014 ist Jessica Simpson (43) mit Eric Johnson (44) verheiratet. Die drei gemeinsamen Kinder Maxwell (11), Ace (10) und Birdie (4) machen das Liebesglück der beiden perfekt. Immer wieder teilt die Sängerin süße Fotos von ihren Kindern im Netz. Auf dem neusten Bild tragen die US-Amerikanerin und ihr Sprössling nun besonders auffällige Outfits: Jessica und ihre Tochter Maxwell zeigen sich im Leo-Partnerlook!

Auf dem Foto, das Jessica via Instagram teilt, posieren die beiden mit Jessicas Schwester Ashlee Simpson (39). Während sich Ashlee in einen schwarzen Fellmantel gehüllt hat, tragen die "These Boots Are Made For Walkin"-Interpretin und die Elfjährige dicke Mäntel im auffälligen Leo-Print. Während Jessica ein schwarzes Haarband zum Look kombiniert, wertet Maxwell ihr Outfit mit einer schicken Goldkette auf.

Die Fans zeigen sich von dem Schnappschuss begeistert. "Ihr seid so eine tolle Familie!" oder "Drei wunderschöne Frauen. Maxwell wird später mal so einige Herzen brechen, so hübsch wie sie ist", sind nur zwei von unzähligen Fan-Kommentaren unter Jessicas Beitrag.

Instagram / jessicasimpson Maxwell Drew Johnson und Jessica Simpson, 2024

Getty Images Jessica Simpson, Sängerin

Getty Images Jessica Simpson, 2018

