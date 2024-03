Freunde in Sorge: Erleidet Jessica Simpson einen Rückfall?

Jessica Simpson (43) war jahrelang alkoholkrank – seit rund sechs Jahren ist die berühmte Sängerin aber eigentlich weg von der Flasche. Doch das engste Umfeld der "These Boots Are Made for Walkin'"-Interpretin soll beunruhigt sein. "Die Menschen, die ihr am nächsten stehen, sind sehr besorgt, auch wenn sie Angst haben, es ihr ins Gesicht zu sagen", berichtet ein Insider im Gespräch mit In Touch Weekly. Laut der anonymen Quelle bereitet vor allem Jessicas zurückgezogenes Leben ihren Freunden großes Kopfzerbrechen: "Es ist besorgniserregend, wie sie dem Rampenlicht den Rücken gekehrt hat, um dieses seltsame neue Leben zu führen, in dem sie 95 Prozent ihrer Zeit zu Hause verbringt und wirklich ausgeflippt zu sein scheint, wenn sie sich alle paar Monate in die Öffentlichkeit wagt."

Vergangenes Jahr wollte Jessica eigentlich wieder nach Nashville ziehen, um ihre Musikkarriere wieder anzukurbeln – zur Enttäuschung ihrer Fans ist dies allerdings bisher nicht passiert. "Ich mache ihre Vertreter dafür verantwortlich, dass sie keinen Plan in die Tat umgesetzt haben", äußerte sich die Quelle und fügte hinzu: "Sie haben sie treiben lassen, weil sie es nicht nötig hat, zu arbeiten." Laut dem Insider könnte aber genau das zum Problem werden: "Jeder, der Jessica kennt, weiß, dass sie am glücklichsten ist, wenn sie viel zu tun hat."

Vor wenigen Monaten hatte sich Jessica noch über ihre jahrelange Abstinenz gefreut: In ihrer Instagram-Story teilte die 43-Jährige einen alten Beitrag, in dem sie offen über ihre Alkoholkrankheit berichtete. Stolz kommentierte sie, dass das nun schon sechs Jahre her sei! "Das Trinken war nicht das Problem. Sondern ich. Ich habe mich selbst nicht geliebt. Ich habe meine eigene Kraft nicht respektiert. Heute tue ich das", hatte sie unter dem Beitrag über das dunkle Kapitel in ihrem Leben erklärt.

Jessica Simpson, Schauspielerin

Jessica Simpson im November 2017

