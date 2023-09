Schulstart: Jessica Simpson teilt süße Fotos von ihren Kids!

Für ihre Kids heißt es wieder: Schulbank drücken! Seit über neun Jahren ist Jessica Simpson (43) mit ihrem Mann Eric Johnson (43) glücklich verheiratet. Inzwischen sind die Sängerin und der einstige Footballstar auch stolze Eltern von drei Kindern: Maxwell Drew (11), Ace Knute (10) und Birdie Maie (4). Während der Sommerferien konnten ihre Sprösslinge die Seele baumeln lassen – diese sind nun allerdings vorbei. Zum Schulstart teilt Jessica jetzt niedliche Fotos!

Auf Instagram teilt die 43-Jährige einige süße Schnappschüsse vom ersten Schultag ihrer drei Kids. Während ihre Töchter Birdie Mae und Maxwell Drew in zueinanderpassenden Schuluniformen posieren, zeigt sich Sohnemann Knut in einem schicken Poloshirt in Rot. "Wir freuen uns darauf, dass unsere Kinder endlich wieder zur Schule gehen", schreibt die dreifache Mama und fügt witzelnd hinzu: "Bis sie Hausaufgaben mit nach Hause bringen, denn dann stellen wir fest, dass auch wir quasi wieder zur Schule gehen."

Dass Jessica ihre Kinder gerne in den sozialen Netzwerken präsentiert, ist kein Geheimnis. Bei ihrer Community kommt das allerdings nicht immer gut an: Erst vor wenigen Tagen wurde die Mama dafür kritisiert, dass sie ihre elfjährige Tochter mit einem Crop Top herumlaufen lässt. "Ist sie nicht erst elf oder so? Hör auf, dein kleines Mädchen zu sexualisieren", schrieb ein Follower entsetzt zu dem Posting.

Anzeige

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpsons Kinder Maxwell Drew, Ace Knute und Birdie Mae, August 2023

Anzeige

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpsons Kinder Ace Knute, Birdie Mae und Maxwell Drew, August 2023

Anzeige

Instagram / jessicasimpson Eric Johnson und Jessica Simpson mit ihren Kindern Maxwell, Ace und Birdie Mae

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Jessica so private Fotos von ihren Kids teilt? Ich finde das klasse! Na ja, sie sollte das lieber privat halten... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de