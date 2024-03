Wow! Jessica Simpsons Tochter Birdie sieht ihr total ähnlich

Wie die Mama, so die Tochter! Gemeinsam mit Ehemann Eric Johnson (44) hat Jessica Simpson (43) drei Kinder. Maxwell (11), Ace (10) und Birdie (5) machen das Liebesglück ihrer Eltern perfekt. Von ihren Kids veröffentlicht die Sängerin regelmäßig Bilder in den sozialen Medien. Auf dem neuesten Schnappschuss, den sie via Instagram teilt, feiert die Blondine mit ihrer jüngsten Tochter Geburtstag. Dabei fällt ein Detail besonders ins Auge: Jessica und Birdie sehen sich zum Verwechseln ähnlich!

Auf einem Pic posiert die frisch gebackene Fünfjährige neben einer Geburtstagstorte. Auf einem weiteren Schnappschuss liegt sie in Jessicas Armen. Das Mutter-Tochter-Duo strahlt in die Kamera und sieht sich dabei total ähnlich. Die blonden Haare und das breite Lächeln hat die kleine Birdie definitiv von ihrer Mama. Die Fotos betitelt sie schlicht mit den Worten: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag."

Auch ihre Tochter Maxwell scheint ein Mini-Me der Musikerin zu sein. Auf einem Schnappschuss, den Jessica kürzlich im Netz teilte, posieren die beiden jeweils in einem Mantel im Leo-Look. Mit ihren blonden Haaren, die beide offen tragen, sehen sich Jessica und Maxwell total ähnlich! Die Fans sind von diesem Anblick begeistert. "Ihr seid so eine tolle Familie!", kommentiert ein Nutzer unter dem Beitrag.

Anzeige Anzeige

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson und Birdie Mae Johnson

Anzeige Anzeige

Instagram / jessicasimpson Ashlee Simpson, Jessica Simpson und ihre Tochter Maxwell, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefällt euch der Schnappschuss von Jessica und ihrer Tochter Birdie? Ich finde ihn total niedlich! Na ja, das sieht für mich nach einem gewöhnlichen Bild aus... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de