Kris Jenner (66) wagt nach vielen Jahren eine große Veränderung! Die US-Amerikanerin ist seit Jahren als TV-Star und Momagerin bekannt. Gemeinsam mit ihren Kindern baute sich die Unternehmerin in den vergangenen Jahren ein echtes Imperium auf. Eines blieb in all der Zeit jedoch gleich: ihre Frisur! Kris trug bisher stets einen lässigen Kurzhaarschnitt – doch der musste nun einem neuen Styling weichen!

Aktuelle Paparazzibilder zeigen Kris kürzlich in Los Angeles. Gemeinsam mit ihren Töchtern war die 66-Jährige bei Talkmaster Jimmy Kimmel (54) zu Gast und erstrahlte dort mit ihrer neuen Frisur! Statt des frechen Kurzhaarschnitts trägt die sechsfache Mutter nun einen Bob inklusive Pony – ein ganz ungewohnter Look für die Ex von Caitlyn Jenner (72).

In der Talkshow plauderten die Kardashian-Jenners über ihre neue TV-Sendung. Nach dem Ende von Keeping up with the Kardashians steht nun nämlich schon ein neues Reality-Format mit der Familie an – "The Kardashians" erscheint am 15. April und wird auch in Deutschland abrufbar sein.

Getty Images Kris Jenner, Reality-TV-Star

Splash News / Action Press Khloé Kardashian und Kris Jenner in Los Angeles, April 2022

Getty Images Kris Jenner mit Kourtney, Khloé und Kim Kardashian

