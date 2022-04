Samira Klampfls (28) Babykugel wächst immer weiter. Im Dezember des vergangenen Jahres gaben die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin und ihr Partner Serkan Yavuz (29) bekannt, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Auf Social Media lässt die werdende Mutter ihre Fans regelmäßig an ihrer fortschreitenden Schwangerschaft teilhaben. Auch jetzt versorgte die TV-Bekanntheit ihre Follower mit einem neuen Update: Samira veröffentlichte ein Foto ihres XXL-Babybauchs.

In ihrer Instagram-Story teilte die 28-Jährige einen Schnappschuss von sich, auf dem sie ihre Schwangerschaftsrundungen präsentierte. "Babybauch-Update", schrieb die einstige Bachelor in Paradise-Kandidatin zu der Aufnahme. Auf dem Bild zeigt Samira ihre mittlerweile riesige Kugel von der Seite. Nur mit einem bauchfreien Shirt und einer Unterhose bekleidet setzte sie ihre Körpermitte dabei perfekt in Szene.

In dem Podcast "Samira & Serkan in Paradise – Das Nachspiel", den sie gemeinsam mit ihrem Liebsten aufnimmt, erzählte die Influencerin vor wenigen Tagen, wie es ihr so kurz vor der Geburt geht. "Ich merke jetzt auch zum Ende der Schwangerschaft hin: Hey Leute, ich kann nicht mehr", gab sie zu.

Anzeige

samirayasminleila / Instagram Die schwangere Samira Klampfl im Februar 2022

Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl in Dubai

Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl in Dubai

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de