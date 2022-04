Cathy Hummels (34) ist offenbar glücklich mit ihrem Leben, so wie es ist! Seit einiger Zeit reißen die Schlagzeilen rund um eine Trennung von dem Kicker Mats Hummels (33) nicht ab. Zwar zeigen die Moderatorin und ihr Ehemann regelmäßig auf Social Media, dass sie immer eine Familie mit ihrem gemeinsamen Sohn Ludwig sein werden, aber Mats werden immer häufiger Liaisons mit jungen Influencerinnen nachgesagt – zuletzt mit Céline Bethmann (23). Cathy machte nun deutlich, dass sie durchaus auch "alleine glücklich" sein kann!

In ihrer Instagram-Story teilte sie zunächst eine lange Nachricht einer Followerin, die sich bei Cathy für ihre authentische und starke Art bedankt hat. Daraufhin hatte auch die Mutter eines Sohnes etwas zu sagen: "Ich liebe eure Liebe. Wir Frauen sind stark. Außerdem kann man auch alleine glücklich sein", schrieb Cathy dazu. Das Wort alleine setzte sie in Anführungszeichen. Was genau sie damit meint, ist jedoch nur zu erahnen.

Danach gab es anscheinend noch einen kleinen Seitenhieb gegen Mats und Céline. Letztere postete vor wenigen Tagen, dass sie ein "Dinner-Date" mit dem Fußballer genießt. Cathys Reaktion: Sie hat ein Dinner-Date mit sich selbst! "Alleinsein ist wichtig und tut sehr gut", betonte sie.

Instagram / cathyhummels Cathy und Mats Hummels mit ihrem Sohn Ludwig im Dezember 2021

Instagram / celinebethmann Céline Bethmann im April 2022

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Februar 2022 in Thailand

