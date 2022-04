In welcher Verbindung stehen Céline Bethmann (23) und Mats Hummels (33)? Vor wenigen Monaten hieß es, die Ehe des Profifußballers zu seiner Partnerin Cathy Hummels (34) läge am Boden. Es wurde spekuliert, dass der Sportler mit der Dortmunderin Lisa Marie Straube eine neue Frau an seiner Seite habe. Bestätigt haben sich die Gerüchte nicht – ganz im Gegenteil. Cathy zeigte zuletzt immer wieder, wie sie, Mats und ihr gemeinsamer Sohn Ludwig (4) Zeit miteinander verbringen. Doch jetzt könnte Mats mit einer neuen Frau in Verbindung gebracht werden: Er traf sich offenbar mit Céline Bethmann.

Die Germany's next Topmodel-Gewinnerin des Jahres 2017 postete in ihrer Instagram-Story ein Foto eines Abendessens. Dazu schrieb sie "Dinner Date" und verlinkte Mats unter dem Beitrag. Das Model und der 33-Jährige folgen sich allerdings nicht auf der Plattform. Mats repostete die Story der Beauty nicht und gab auch keinen anderen Hinweis darauf, etwas mit ihr zu tun zu haben. In welchem Verhältnis die beiden zueinanderstehen, ist daher unklar.

Im Promiflash-Interview gab Cathy kürzlich einen Hinweis darauf, dass sie und Mats offenbar einen guten Kontakt zueinander pflegen würden. Bevor die 34-Jährige für ihren Moderationsjob für Kampf der Realitystars nach Thailand aufbrach, half Mats ihr zum Beispiel bei der Klamottenwahl. "Gepackt habe ich selbst, aber wir haben gemeinsam die Outfits ausgesucht", erzählte die Frau des Profikickers.

Instagram / celinebethmann Céline Bethmann beim Abendessen, April 2022

Instagram / aussenrist15 Mats und Cathy Hummels

Instagram / cathyhummels Mats und Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig

