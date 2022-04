Zeigen sie sich hier als Paar? Betty Taube (27) sorgte in dieser Woche für Aufsehen bei ihren Fans: Denn die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin postete einen Schnappschuss, der sie neben einem Unbekannten auf der Couch zeigt. Dabei fiel ihren Followern sofort ins Auge, dass der Beau oben ohne ist und sie ihre Beine über seine gelegt hat – ist Betty etwa wieder vergeben? Jetzt zeigten sich die beiden sehr vertraut in einer Berliner Bar.

In seiner Instagram-Story teilte das Fitnessmodel ein Spiegelselfie, auf dem er Betty im Arm hält. Die beiden machen einen verliebten Eindruck und der Beau gibt seiner Begleitung einen liebevollen Kuss auf die Schläfe. Aufgenommen wurde der Schnappschuss im Toilettenbereich einer angesagten Berliner Bar. Während er mit der einen Hand das Foto schießt, hat er mit der anderen den Hintern der Beauty fest im Griff.

Zu einer möglichen Liaison haben sich die beiden bisher noch nicht selbst zu Wort gemeldet. Im vergangenen Jahr war Bettys Trennung von ihrem damaligen Ehemann Koray Günter (27) bekannt geworden. Ihr Verflossener datet inzwischen die Influencerin Veronica Loi, mit der der Kicker ein gemeinsames Kind erwartet.

Instagram / bettytaube Betty Taube und der Unbekannte

Instagram / jeremy.nzr Betty Taube mit ihrer Begleitung im April 2022 in Berlin

Instagram / veronik_ Koray Günter mit Veronica Loi

