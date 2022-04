Jana Schölermann (34) zeigt stolz ihr Töchterchen Ilvi. Im Dezember des vergangenen Jahres wurden die Schauspielerin und ihr Ehemann Thore (37) zum ersten Mal Eltern. Auf Social Media gewähren die Synchronsprecherin und der Moderator ihren Fans seither regelmäßig Einblicke in ihr neues Familienglück. Nun veröffentlichte Jana stolz ein paar süße Schnappschüsse ihrer kleinen Tochter, auf denen diese zum ersten Mal eine Tracht trägt.

"Man kann nie früh genug anfangen, eine gescheite Tracht zu tragen, oder?", schrieb die 34-Jährige zu einer Aufnahme von sich und Ilvi in ihrer Instagram-Story. Auf dem Foto hält die ehemalige Verbotene Liebe-Darstellerin ihre Tochter im Arm und strahlt glücklich in die Kamera. Während Jana ein Trachten-Jackett trägt, bezaubert die kleine Ilvi in einem blauen Dirndl mit grüner Schürze.

In einer weiteren Story trägt der Nachwuchs des TV-Stars eine Jogginghose im Lederhosen-Look. Stolz erzählt Jana ihren Followern: "Ich hatte mein erstes Dirndl übrigens erst mit drei Jahren." Ihre Tochter Ilvi hingegen habe nun schon mit drei Monaten ihr erstes Dirndl bekommen.

Instagram / janaschoelermann Jana und Thore Schölermann mit Töchterchen Ilvi und ihrem Hund

Instagram / janaschoelermann Jana Schölermann und ihre Tochter Ilvi

Instagram / janaschoelermann Jana Schölermann mit ihrer Tochter Ilvi

