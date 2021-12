Jana Schölermann (34) gibt Details über ihren Nachwuchs preis! Seit vergangenen Sonntag sind die Moderatorin und ihr Ehemann Thore (37) Eltern einer Tochter, der kleinen Ilvi. Um die Geburt auf keinen Fall zu verpassen, ließ Thore sogar das Halbfinale von The Voice of Germany sausen. Ob er schon was geahnt hat? Eigentlich sollte Jana jetzt noch schwanger sein. Ihr Baby kam fast drei Wochen zu früh zur Welt.

Die frischgebackene Mama postete in ihrer Instagram-Story einen Screenshot von ihrer Schwangerschaft-App. "Noch eine Woche, sechs Tage", steht dort. Ihre Tochter hatte es jedoch eilig und machte sich bereits in der 37. Schwangerschaftswoche auf den Weg – sehr zur Freude ihrer Mama. "Nope, ich darf mein Knödelchen schon in den Armen halten", widersprach Jana der Angabe.

Mutter und Tochter durften das Krankenhaus mittlerweile verlassen. Die kleine Ilvi hat somit auch schon ihre erste Autofahrt hinter sich. Stolz teilte Jana in einer weiteren Story ein Foto von diesem Moment. "Mit Knödelchen das erste Mal nach Hause kommen", schrieb die 34-Jährige glücklich dazu.

Anzeige

ActionPress Jana und Thore Schölermann beim kinderTag in Berlin, 2021

Anzeige

Instagram / thoreschoelermann Jana und Thore Schölermanns Baby

Anzeige

Instagram / janaschoelermann Jana Schölermann hält ihren Babybauch, September 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de