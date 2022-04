Harper Seven Beckham (10) sorgte für einen bezaubernden Auftritt! Brooklyn Beckham (23) und Nicola Peltz (27) haben sich am Samstag in einer spektakulären Hochzeitszeremonie das Jawort gegeben. Neben ihrer Promi-Freunde durfte natürlich auch die Familie der beiden Verliebten nicht fehlen – im Gegenteil! Für seinen großen Tagen hatte sich Brooklyn ganz spezielle Aufgaben für seine Liebsten überlegt. Vor allem seine kleine Schwester Harper Seven verzauberte die Hochzeitsgäste als niedliche Brautjungfer.

Obwohl an ihrem großen Tag alle Augen auf Brooklyn und Nicola gerichtet waren, sorgte auch Harper Seven in ihrem niedlichen Hochzeitsoutfit für Aufsehen. Ebenso wie zwei weitere Blumenmädchen war die Zehnjährige ganz in weiß gekleidet und trug einen Kranz mit cremefarbenen Blüten im Haar – und schien sich auf der Party prächtig mit ihren Freunden zu amüsieren. Als Brautjungfer soll Harper auch ihre Schwägerin Nicola während der Zeremonie zum Altar geleitet haben.

Abgesehen von seiner kleinen Schwester hat Brooklyn auch seine beiden Brüder Romeo (19) und Cruz (17) als Trauzeugen mit ins Boot geholt. Nicola hingegen hatte Mirror zufolge ihre geliebte Großmutter als Trauzeugin an ihrer Seite.

Instagram / victoriabeckham Harper Seven Beckham mit ihrem Bruder Brooklyn

Backgrid/MEGA Brooklyn Beckhams Hochzeitsgäste, April 2022

Instagram / brooklynbeckham Nicola Peltz und Brooklyn Beckham an Silvester 2021

