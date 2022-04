Die Elevator Boys müssen sich in Acht nehmen! Auf TikTok sind die fünf Jungs gerade ziemlich beliebt. Vor allem mit ihren Fahrstuhl-Videos, in denen sie lasziv in die Kamera blicken und romantische Alltagssituationen darstellen, lassen sie viele Herzen schmelzen. Aber was Tim Schaecker (23), Jacob Rott & Co. können, können diese Frauen erst recht: Die sogenannten Fahrstuhlgirls räumen jetzt das Feld von hinten auf!

Promiflash sprach mit den vier Mädels Alma, Tülin, Sulmaz und Tugba, die mittlerweile auf TikTok schon fast 75.000 Follower haben. "Wir Fahrstuhlgirls sind das weibliche Pendant zu den Elevator Boys, nur in ironisch", erklärten sie. In ihren Videos versuchen sie, die Clips der Jungs haargenau zu kopieren und damit ins Lächerliche zu ziehen. Dabei haben sie sogar äußerlich Ähnlichkeiten: "Tugba und Bene haben Locken. Sulmaz und Tim dasselbe Lächeln – und Alma und Luis und Julien fast das gleiche Aussehen. Und so kam es zur Gruppenkonstellation. Wir erschufen quasi Zwillinge!" Gekannt haben sich die Mädels jedoch auch schon vorher und waren gute Freundinnen.

Aber was halten die Elevator Boys von der fiesen Nachmache? "Die Jungs haben es gefeiert, kommentiert und schauen sich die Videos gerne an. Bis heute", gaben die Fahrstuhlgirls zu. Und nicht nur die sind Fans – auch viele weitere User verfolgen die Posts der Girls: "Tatsächlich hat niemand von uns gedacht, dass unsere Parodie so einschlägt. Aber Witz, Humor und diese Leichtigkeit, die wir rüberbringen wollen, verbindet und findet viele Unterstützer:innen."

TikTok / fahrstuhlgirls Die Fahrstuhlgirls auf TikTok

Instagram / elevatormansion Die Elevator Boys in Berlin im August 2021

TikTok / fahrstuhlgirls Die Fahrstuhlgirls und die Elevator Boys auf TikTok

