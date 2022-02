Die 17. Staffel von Heidi Klums (48) beliebter Castingshow Germany's next Topmodel ist bereits in vollem Gange! Für die neuen Folgen hat sich die Chefjurorin nicht nur viele spannende Herausforderungen überlegt, sie lud auch wieder zahlreiche berühmte Fotografen, Gastjuroren und Co. ein: In der Auftaktfolge bewertete beispielsweise Kylie Minogue (53) die Performances der Kandidatinnen. Aber sind in der aktuellen Staffel etwa auch die Elevator Boys mit am Start? Zumindest posierte Heidi jetzt auf Social Media mit den TikTok-Stars...

Richtig gehört, auf Instagram teilte die GNTM-Chefjurorin jetzt einige Beiträge, auf denen sie gemeinsam mit Tim Schaecker (22), Luis Freitag, Jacob Rott, Julien Brown und Bene Schulz von den Elevator Boys zu sehen ist: Neben einem gemeinsamen Schnappschuss teilte Heidi auch ein Video, in dem sie mit den TikTok-Hotties in einem Aufzug steht. In einem weiteren Clip tanzt die 48-Jährige mit den Jungs zu ihrem eigenen Song "Chai Tea with Heidi". Zudem posteten auch die Elevator Boys eine ganze Reihe von Pics – und auf einem sind im Hintergrund Container zu sehen, die nach einem Filmset aussehen...

Könnte es also sein, dass die Elevator Boys ein Teil der neuen GNTM-Staffel sind? Zumindest vermuten das jetzt zahlreiche Fans auf der Fotoplattform. "Warum habe ich das Gefühl, das hat etwas mit GNTM zu tun?", "Vielleicht GNTM?" oder auch "Hoffentlich gibt es ein Elevator-Shooting mit den GNTM-Girls", äußerten drei Fans in der Kommentarspalte.

Getty Images Heidi Klum bei der Premiere von "Moonfall" in Hollywood, Januar 2022

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit den Elevator Boys

Instagram / elevatormansion Heidi Klum mit den Elevator Boys im Februar 2022

