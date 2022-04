Für seine Liebste will er nur das Beste! Kim Kardashian (41) und Pete Davidson (28) gehen bereits seit einigen Monaten gemeinsam durchs Leben. Nach anfänglichen Versteckspielen stehen sie nun offener zu ihrer Beziehung – der Saturday Night Live-Star scheint bereits fester Teil der Familie geworden zu sein. Auch mit Töchterchen North (8) versteht sich Pete offenbar blendend. Jetzt verriet Kim, was sie von ihrem Liebsten zum Valentinstag bekam!

Berichten von US Weekly zufolge stehen die Präsente des Komikers in Verbindung zu dem gemeinsamen Aladdin-Sketch des Paars. "Er hat mir den Teppich, die ganzen Outfits und die kleine Genie-Lampe geschenkt", gab die 41-Jährige im Interview mit Jimmy Kimmel (54) preis. Somit hat sich der Partner des Keeping up with the Kardashians-Stars wohl etwas ganz Besonderes zum Tag der Liebenden einfallen lassen.

Dass Kim und Pete ziemlich glücklich miteinander wirken, ist offenkundig. Allem Anschein nach denken die zwei wohl auch schon über gemeinsame Kinder nach – das berichteten zumindest Quellen gegenüber Hollywood Life. "Sie haben das Thema schon einmal angesprochen", hieß es demnach.

Getty Images Kim Kardashian und ihre Tochter North im März 2017

Instagram / kimkardashian Reality-TV-Star Kim Kardashian im März 2022

Instagram / kimkardashian Pete Davidson und Kim Kardashian im März 2022

