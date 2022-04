Er scheint als neues Familienmitglied akzeptiert zu sein! Kim Kardashian (41) und Pete Davidson (28) sind seit vergangenem Jahr ein Paar. Obwohl die beiden ihre Liebe weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraushalten, scheint sich der Comedian bereits gut in die Familie der Keeping up with the Kardashians-Darstellerin eingefügt zu haben. Nun wurden sogar erste Bilder veröffentlicht, die Pete gemeinsam mit Kims Tochter North (8) zeigen.

Auf Bildern, die TMZ vorliegen, wurden Pete und North nun bei einer gemeinsamen Spritztour in einem pinkfarbenen Moke-Cabrio abgelichtet. Und das sieht nach einer Menge Spaß aus: Die beiden strahlen in die Kamera und die Achtjährige scheint sogar das Lenkrad kurz übernommen zu haben. Die Vergnügungsfahrt soll innerhalb der Wohnsiedlung von Scott Disick (38) stattgefunden haben. Später sollen er und Pete auch noch einmal gemeinsam in dem Fahrzeug unterwegs gewesen sein. Scheint also, als würde Kim ihren neuen Partner nun in ihre Familie integrieren wollen.

Doch auch für Pete scheint es von großer Bedeutung zu sein, dass seine Liebste seine Familie kennenlernt. Eine New-York-Reise nahm der Komiker deshalb zum Anlass, Kim mitzunehmen und sie seinen Großeltern vorzustellen.

Splash News Kim Kardashian und Pete Davidson, New York

Instagram / kimkardashian Scott Disick und Kim Kardashian, 2020

Instagram / kimkardashian Pete Davidson und Kim Kardashian im März 2022

