Möchte Kailyn Lowry (30) in naher Zukunft noch mal das Ehegelübde ablegen? Eine Hochzeit wäre für die Teen Mom-Bekanntheit jedenfalls nichts Neues: Von 2012 bis 2017 war die Beauty mit Javi Marroquin, dem Vater ihrer Kinder, verheiratet. Seit der Scheidung geht die Schönheit offiziell als Single durchs Leben – vor wenigen Wochen enthüllte eine Zeitung allerdings, dass Kailyn wohl doch wieder vergeben ist. Könnte sie sich vorstellen, auch noch mal zu heiraten?

Diese Frage wurde der 30-Jährigen jetzt auch im Rahmen einer Fragerunde via Instagram gestellt – und Kailyns Antwort lautete: "Ich sag mal so, es hängt von dem Zeitpunkt ab, an dem ich gefragt werde." Aktuell scheint es bei der Mutter von vier Kindern in Sachen Liebe aber äußerst gut zu laufen. "Und heute würde ich sagen, es würde unter den richtigen Umständen in Betracht gezogen werden", gab Kailyn offen zu.

In der neuen Staffel "Teen Mom 2" ist allerdings noch zu sehen, wie Kailyn und ihr Ex Javi versucht hatten, ihre alte Liebe wieder neu aufleben zu lassen. Ihr damaliger Partner soll sie zu dem Zeitpunkt sogar erneut gebeten haben, ihr das Jawort zu geben.

Anzeige

Instagram / kaillowry Kailyn Lowry, TV-Star

Anzeige

Instagram / kaillowry Kailyn Lowry mit ihren Söhnen

Anzeige

Getty Images Javi Marroquin und Kailyn Lowry im April 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de