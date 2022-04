Damit hat wohl niemand gerechnet. 2021 wurden Brenda Song (34) und ihr Partner Macaulay Culkin (41) zum ersten Mal Eltern. Wie ein Insider vor wenigen Wochen ausplauderte, wünsche sich das Paar noch weiteren Nachwuchs. Vor ihrer Beziehung mit dem "Kevin allein zu Haus"-Star war die Seriendarstellerin mit Trace Cyrus (33) liiert. Doch wie Brenda jetzt verriet, hatte sie ihren ersten Kuss nicht mit ihrem Ex.

In einem Interview mit BuzzFeed sprach die 34-Jährige über ihre Rolle der London Tipton in der Disney-Serie "Hotel Zach & Cody". Dabei enthüllte die Mutter eines Sohnes ein pikantes Geheimnis. "Ich muss sagen, einer meiner Lieblingsmomente, den ich nicht vergessen werde, war die Folge mit dem Maskenball. In dieser hatte ich meinen ersten Filmkuss und es war auch im echten Leben mein erster Kuss, da ich ein Spätzünder bin", gab Brenda zu.

Ausgestrahlt wurde die Episode, in der die Schauspielerin ihren ersten Kuss bekam, im Jahr 2005. Zu dieser Zeit war der TV-Star 17 Jahre alt. Doch wer war derjenige, der ihr damals so nahekommen durfte? Ben Ziff spielte in der Folge den Hotelerben Todd St. Mark und gab Brenda vor der Kamera ihren ersten Kuss.

Getty Images Brenda Song, Schauspielerin

Getty Images Brenda Song, Seriendarstellerin

Getty Images Brenda Song, 2005

